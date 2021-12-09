В челнинской горбольнице №5 планируют закрыть ковидный госпиталь

В горбольнице №5 Набережных Челнов могут закрыть госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель Управления здравоохранения города Александр Николаев.

Он рассказал, что рассматривается переход клиники в штатный режим, но пока еще сохраняется напряженная обстановка, поэтому определяется формат работы стационара. Вероятно, провизорные инфекционные койки останутся в работе в штатном режиме.

По словам Николаева, сейчас госпитализированы те жители, которые не вакцинировались.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане на сегодняшний день сделали прививку от коронавируса 2 165 389 человек, в том числе 23 565 — за последние сутки.



Дарья Акимова