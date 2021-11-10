Итоги дня: новый цех на КВЗ, коллективный иммунитет в РФ близок к 50%, новый рекорд стоимости биткоина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 10 ноября.
- Команда руководства ГК «Ростех» и президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт строительству двух новых производственных объектов — финальному цеху сборки вертолетов и учебно-производственному центру профессиональной подготовки специалистов общей стоимостью 2 млрд рублей. Сдать их планируется в апреле 2024 года. Подробности — в материале «Реального времени».
- Ежегодную традиционную пресс-конференцию президента России Владимира Путина планируется провести в очном формате. Сроки ее проведения в Кремле уточнят позднее. В прошлом году пресс-конференция российского лидера проходила в смешанном формате.
- В Татарстане не растет уровень коллективного иммунитета к COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В республике, по последним данным, вакцинировался 1 733 171 человек. Рост коллективного иммунитета не наблюдается и в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Томской области, Ставрополье и на Камчатке.
- В целом по России на сегодняшний день коллективный иммунитет достиг 48,4%. Для достижения установленной планки в 80% требуется привить от коронавируса еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 миллионов.
- Руководителем исполкома Нижнекамского района РТ назначен экс-глава Муслюмовского района Рамиль Муллин. Он занимал эту должность как исполняющий обязанности с начала октября, после того как Айдар Метшин сложил свои полномочия и перешел на работу в Госдуму. За кандидатуру Муллина депутаты совета Нижнекамского района проголосовали единогласно.
- Совет Федерации подготовит поправки ко второму чтению законопроекта о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам регионам РФ президентами, — вчера его в первом чтении приняла Госдума. Они вносятся для того, чтобы документ был внятным и понятным. Сенаторы планируют поддержать законопроект.
- Погода в Татарстане продолжает ухудшаться. В Гидрометцентре РТ жителей республики вновь предупредили о кратковременной метели с ухудшением видимости до 1—2 км, сильном ветре и гололедице в четверг, 11 ноября. Кроме того, на этой неделе в республике, в том числе в Казани, может сформироваться снежный покров. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кризис на белорусско-польской границе продолжается. Всего за сутки в Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, некоторых мигрантов задерживают пограничники. Среди беженцев граждане Ливана, Ирака и Сирии
- В Татарстане задержали 42-летнего директора ООО «Ирбис» — субподрядной организации, которая занималась работами в коттеджном поселке «Брайт Парк», где в начале ноября во время рытья траншеи экскаватором-погрузчиком обрушился грунт, в результате чего погибли 14-летний подросток и 21-летний мужчина. Следствие считает, что причиной их смерти стало неисполнение директором «Ирбиса» и иных лиц требований безопасности при прокладке ливневой канализации.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей, выступающих против вакцинации от COVID-19. Их заявления он назвал «крайне некорректными».
- О Казани снова расскажут в программе «Орел и Решка». Уже в эту субботу выйдет выпуск, в котором телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез путешествуют по столице Татарстана. Съемки программы прошли еще в начале октября. Пока неизвестно, кто из двух ведущих жил в режиме «эконом» на $100, а кто в «люксе» с золотой картой.
- По данным Росстата, Всероссийскую перепись населения прошли уже более 91,6% проживающих в стране — это около 133,5 млн человек. Отстают от графика на сегодняшний день шесть регионов, в то время как в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе перепись близка к завершению.
- Верховный суд Татарстана приговорил к 10 годам колонии строгого режима 38-летнего жителя Набережных Челнов, который убил возлюбленного бывшей жены. При этом гособвинение запрашивало для него 19,5 года лишения свободы. Свою вину мужчина признал частично, а суд оправдал его в покушении на убийство экс-супруги.
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила, что на федеральном уровне могут ужесточить ограничительные меры в связи с заболеваемостью COVID-19. Она также рассказала, что ежедневно Путину докладывается об эпидемиологической обстановке в стране.
- В Казани завершили последний долгострой фирмы «Свей» — 18-этажный дом на улице Заслонова. Он стал восьмым проблемным домом в городе, введенным в эксплуатацию в 2021 году. В ближайшее время 61 обманутому дольщику начнут выдавать ключи от квартир.
- На входе в Казанский государственный энергетический университет появилось объявление о входе в здание вуза только по QR-кодам. Студентов предупредили о возможности входа на территорию университета с 29 ноября только при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
- Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум — $69 тысяч. Курс криптовалюты начал активно расти после того, как в США сообщили, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%.
- В Набережных Челнах почти на год могут перекрыть движение по улице Гостева из-за строительства дороги и моста через Мелекеску. Депутат горсовета автограда Тагир Сунгатуллин, компания которого и занимается работами, хочет добиться разрешения на перекрытие с 22 ноября. По его словам, эта мера уже долго откладывалась, а сейчас она необходима.
- Путин потребовал оперативно устранить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах, которая возникла на Дальнем Востоке: «Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, не ровен час, чего-нибудь еще там не будет хватать». Поручение он дал Министерству транспорта РФ.
- После введения коронавирусных ограничений в Казани предприниматели ежедневно выставляют на продажу до десяти ресторанов. Рестораторы все же надеются на скорейшее возвращение к привычному рабочему ритму и на меры поддержки от регионального и федерального правительств.
- Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт и принесла присягу гражданина на русском и испанском языках в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Жить в РФ она пока не планирует, хотя и признается в любви к России.
- Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видео с пытками заключенных в саратовской туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Его имя исключили из базы розыска.
- В Казани завершился капремонт дома №121 по улице Рихарда Зорге. Новшеством для его жильцов стали появившиеся QR-коды в подъездах и на дворовых площадках. С их помощью можно в один клик обратиться в управляющую компанию.
- В Набережных Челнах в доме, где вечером 25 октября произошел взрыв газа, идут восстановительные работы. Расчистка обрушившихся этажей полностью завершена, рабочие установили новые перекрытия и приступили к монтажу стеновых панелей. Заселить жильцов в квартиры планируется до нового года.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПромышленностьМашиностроение Татарстан Муллин Рамиль ХамзовичМетшин Айдар РаисовичМинниханов Рустам НургалиевичВерховный Суд Республики ТатарстанФирма Свей
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