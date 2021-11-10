Биткоин вновь обновил исторический максимум
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.
Цена на криптовалюту достигла $69 тысяч и установила новый максимум.
По данным РБК, курс биткоина начал активно расти после того, как Минтруд США сообщил, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимум с ноября 1990 года. Тогда инфляция составляла 6,3%.
На днях Минэкономразвития России предложило официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью. Легализация этого может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии.
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