Биткоин вновь обновил исторический максимум

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена на криптовалюту достигла $69 тысяч и установила новый максимум.

По данным РБК, курс биткоина начал активно расти после того, как Минтруд США сообщил, что в октябре потребительские цены в стране выросли в годовом выражении на 6,2%. Это максимум с ноября 1990 года. Тогда инфляция составляла 6,3%.





Фото: pxfuel.com

На днях Минэкономразвития России предложило официально признать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью. Легализация этого может быть выгодна и государству, и криптоиндустрии.



Дарья Акимова