Метшин Айдар Раисович

Общая информация

Родился 27 августа 1963 года в г. Нижнекамске.

Образование:

1986 год — Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова ( специальность «холодильные и компрессорные машины и установки»1986 г.)

1996 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )

2005 год — Московская Академия труда и социальных отношений — «мастер делового администрирования» (МВА)

Трудовая деятельность:



В 1980 — 1999 гг. — слесарь по ремонту аппаратурного оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим», инженер, главный инженер зверосовхоза в Псковской области, работа в области кадровой политики и социальных вопросов, г. Нижнекамск.

В 1999 г. — депутат Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов РТ, Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».

В 2000 — 2006 гг. — административный директор ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».

С 2006 г. — глава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» РТ.

С 2008 г. — депутат городского Совета и мэр г. Нижнекамска.

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