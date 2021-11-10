В Польше за сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии
За последние сутки в Польше зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, сообщает RT со ссылкой на погранслужбу страны.
За вчерашний день пограничники задержали девять человек. Пять из них — граждане Ливана, три — Ирака, один — Сирии. На территории Польши задержали 48 человек — в отношении них вынесли постановления о выдворении из страны.
Напомним, в Польшу с территории Белоруссии удалось пробраться двум многочисленным группам нелегальных мигрантов. В каждой из двух групп были десятки иностранцев, они прорвали пограничные заграждения в окрестностях Крынек и Беловежи.
Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о многочисленной группе беженцев, которые направляются к границе с Польшей, в этот понедельник.
Уже во вторник сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией. Это первое такое решение, принятое в истории восстановленной независимой Литвы.
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