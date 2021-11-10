После введения COVID-ограничений в Казани ежедневно выставляют на продажу до 10 ресторанов

После введения коронавирусных ограничений в Казани предприниматели ежедневно выставляют на продажу до десяти ресторанов, сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.



По ее словам, юридически закрытие предприятий общественного питания не всегда можно проследить, поскольку предприниматель после банкротства продает бизнес, оставляя то же юрлицо. То есть ресторан остался, но владелец уже другой.

Шарафутдинова подчеркнула, что рестораторы надеются на скорейшее возвращение к привычному рабочему ритму и на меры поддержки от регионального и федерального правительств. «Если ограничения продлятся долгое время, то мы просто не выживем», — сказала она.

В нерабочие дни потери ресторанного бизнеса столицы Татарстана составили 60%, сейчас — 70%. Рестораны могут потерять треть выручки в декабре, поскольку отсутствуют брони на новогодние банкеты, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дополнительные ограничения в республике ввели с 11 октября. Посетить заведения общепита можно только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни.

Маргарита Головатенко