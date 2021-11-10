«Создается впечатление, что в этом году снежный покров будет чуть раньше»

Фото: Максим Платонов

Казань может замести снегом уже на этой неделе

До календарной зимы остается меньше месяца. В Казани ее приближение уже ощущается — в городе за последнее время ощутимо похолодало, что особенно заметно на контрасте с теплым октябрем. Периодически можно увидеть снег, который тает, едва соприкоснувшись с землей.

В беседе с «Реальным временем» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев допустил, что покрытую снегом Казань ее жители смогут увидеть уже на этой неделе.

— Я не исключаю вероятности того, что все-таки снежный покров у нас уже установится, — заявил он.

При этом Переведенцев напомнил, что покров формируется, когда среднесуточная температура переходит через минус 5 градусов. Согласно многолетним климатическим нормам происходит это обычно 19—21 ноября.

Фото: kpfu.ru

— Со среды, 10 ноября, у нас произойдет существенное похолодание — в Казани, в республике существенное похолодание. Ночные температуры будут отрицательными и достигать даже в отдельных случаях минус 5—6 градусов, дневные температуры будут отрицательными или около 0 градусов. То есть, проще говоря, у нас уже температурный фон становится холодным, холод к нам приходит, — отметил профессор Переведенцев.

По его словам, синоптическая обстановка так устроена, что к нам в конечном счете в последующие дни пожалуют северный ветер и холодные воздушные массы. Снег, конечно, тоже выпадет.

— В связи с тем, что температуры становятся отрицательными, есть большая вероятность того, что у нас установится снежный покров. В городе он, может быть, и подтает в какое-то время, но за пределами города он наверняка уже может оказаться постоянным, потому что сейчас мы видим, по крайней мере до 15 ноября, до середины месяца, что температуры ночные у нас отрицательные, вплоть до минус 6 градусов, и дневные температуры отрицательные, и выпадает снег, мокрый снег. Таким образом, создается впечатление, что в этом году снежный покров будет чуть раньше, скажем, на недельку чуть раньше именно климатической нормы, — объяснил эксперт.

Фото: Максим Платонов

Татарстанцев ожидает холодная ночь

При этом профессор Переведенцев обратил внимание, что характер погоды будет неустойчивым. «Будет смена циклонов, и фронты атмосферные на нас будут действовать», — предупредил он. Холода в Татарстане все же в ближайшее время будут только усиливаться.

— Самый холодный день у нас — холодная ночь ожидается со среды на четверг. Это будет порядка минус 5—6 градусов. Американцы, по-моему, чуть ли не минус 8 [градусов] дают. И дальше, в последующие дни, температура ночная будет отрицательной, почему мы и говорим, что снежный покров может задержаться, — рассказал Переведенцев.

При этом он добавил, что Гидрометцентр России прогнозировал температуру в ноябре выше климатической нормы примерно на 1 градус.

— Прогноз на декаду — до 18 ноября — показывает, что в этот период в Казани температура будет выше климатической нормы примерно на 1—2 градуса. Температура будет в среднем на эту декаду около минус 3 градусов. То есть говорить, что у нас сейчас очень большой холод, не приходится. Фактически у нас в пределах климатической нормы, даже потеплее. Но он-то, понимаете, среднеет за всю декаду, колеблется, — объяснил Переведенцев.

Обратил внимание эксперт и на дождливость ноября. По его словам, синоптики Гидрометцентра прогнозировали недобор осадков, а в Казани к сегодняшнему дню уже выпала почти месячная норма.

Фото: realnoevremya.ru

— Такое впечатление, что у нас, в отличие от октября — октябрь, кстати говоря, был теплым, у нас очень много выпало осадков. Дождливый [ноябрь], и вот сейчас опять наблюдается выпадение снега и так далее, — добавил профессор.

И если ноябрь оказался теплее, чем положено по климатическим меркам, то декабрь таким не будет — стоит готовиться к морозам. Переведенцев напомнил, что, по прогнозу Гидрометцентра РТ, следующий месяц должен оказаться холоднее климатической нормы. Остальные же зимние месяцы будут в ее пределах.

— Конечно, чудеса бывают. Допустим, пришла какая-нибудь теплая воздушная масса с юга, конечно, все это [снег] дождем смоет, но это, условно говоря, где-то в 20-х числах ноября, но все равно время приходит. Время приходит установления снежного покрова. По климату он 19—21 ноября установиться у нас должен. Все уже к этому идет, — подытожил профессор Переведенцев.

Фото: Максим Платонов

Первый снег выпал еще в октябре

Снега в Татарстане стоит ожидать уже на этой неделе и по прогнозу Гидрометцентра РТ. Небольшие снежинки вперемешку с дождем казанцы могли наблюдать накануне вечером и сегодня утром. Однако снег не задерживается — сразу тает.

К слову, на сегодня в Гидрометцентре РТ и вовсе спрогнозировали настоящую зимнюю непогоду — кратковременную метель с ухудшением видимости до 1—2 км и гололедицу на дорогах. Дополняется эта картина холодным сильным северо-западным ветром, порывы которого, по прогнозу синоптиков, могут достигать 15—17 м/с.



Не просто снег, а сразу настоящий снегопад и метель Татарстану пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его прогнозу, с зимней погоды в республике начнется следующая неделя. При этом температура опустится до минус 5—7 градусов. Холодная и снежная погода, по словам Синенкова, будет характерна на следующей неделе для всего ПФО.



В том же «Фобосе» обещают, что предстоящая зима в России будет «европейской», то есть мягкой, без сильных морозов. «Снега будет аккурат по многолетним значениям», — заверил главный специалист центра погоды Евгений Тишковец.

К слову, надеяться на народные приметы в попытке определить, какой будет грядущая зима, не стоит. Тишковец заявил, что работают они лишь в 10% случаев, да и то для краткосрочных прогнозов.

Первый снег в республике выпал еще в прошлом месяце. Так, 20 октября легкий снежок наблюдался в Набережных Челнах и Альметьевске, а уже на следующий день, 21 октября, первый вестник зимы нагрянул и в Казань. Снег в столице Татарстана шел с самого утра. За несколько часов на земле даже успел сформироваться белый покров.



Татьяна Демина