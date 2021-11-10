Регина Тодоренко и Тимур Родригез расскажут о Казани в программе «Орел и Решка»

Известные телеведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез провели в Казани съемки популярной телепередачи «Орел и Решка. Россия». Они пробыли в городе три дня, сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Ведущие посетили немало достопримечательностей, но, по каким именно маршрутам проехали, держится в секрете. До выхода программы в эфир остается в тайне, кому из двух ведущих пришлось жить в режиме «эконом» на 100 долларов в кармане, а кому — в полном «люксе» с золотой картой.

Съемки проходили в начале октября. Передача выйдет в эфир в эту субботу в 10 утра на телеканале «Пятница».

Отметим, что в последний раз программа «Орел и Решка. Россия» снималась в Казани три года назад, когда в столице проходил чемпионат мира по футболу. Тогда телеведущая Жанна Бадоева на татарской кухне самокритично призналась, что она «безрукая» и не сможет слепить чак-чак, но все равно с помощью кулинаров получилось хорошо и вкусно.

В этот же раз путешествие «Орла и Решки» в Казани случилось во время пандемии. Как известно, из-за ограничений затруднен выезд в зарубежные страны, но зато у телевизионщиков усилился интерес к внутреннему туризму.

Луиза Игнатьева