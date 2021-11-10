Голикова выделила Татарстан среди регионов, где не растет уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Татарстане, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Томской области, Ставрополье и Камчатке не растет уровень коллективного иммунитета к COVID-19. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В Татарстане за минувшие сутки вакцинировались от COVID-19 22 350 человек. Первым компонентом привился 1 733 171 человек. Вторую прививку получили 1 161 120 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике уровень коллективного иммунитета достигает 32,9%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Голиковой, уровень коллективного иммунитета в России достиг 48,4%, передает «РИА Новости».

Татьяна Леухина