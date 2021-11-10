Матвиенко допустила ужесточение ограничений из-за ситуации с COVID-19

В России на федеральном уровне могут ужесточить меры в связи с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе, — приводит ТАСС ее слова.

Накануне этот вопрос поднимали и на Совете безопасности России, уточнила Матвиенко.

За последние сутки в России зарегистрировали 38 058 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 8 911 713 человек. В очередной раз был побит суточный рекорд по смертности от COVID-19. За сутки умерли 1 239 россиян, с начала пандемии 250 454 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан не стал продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, однако с 22 ноября на территории республики ограничения, введенные из-за COVID-19, ужесточатся.

Татьяна Леухина