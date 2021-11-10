В Татарстане директора субподрядчика задержали после гибели двух человек на стройке

Следственные органы СК РФ по Татарстану задержали 42-летнего директора ООО «Ирбис» по подозрению в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СК по РТ Андрей Шептицкий.



Утром 4 ноября в коттеджном поселке «Брайт Парк» в Казани во время рытья траншеи экскаватором-погрузчиком обрушился грунт. Стоявшие на краю траншеи 14-летний подросток и 21-летний мужчина погибли.

Следствие считает, что причиной смерти стало неисполнение директором субподрядной организации ООО «Ирбис» и иных лиц требований безопасности при прокладке ливневой канализации. Выяснилось, что у субподрядчика не было ордера на производство земляных работ, как и ответственного за производство инженерно-технического работника.

Мужчина не признал причастность к преступлению. Он представил следствию документы о переложении своих обязанностей на другого сотрудника. СК отмечает, что документы имеют признаки фальсификации.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, дело возбудили несколько дней назад. Прокуратура Приволжского района Казани взяла расследование на контроль.



Маргарита Головатенко