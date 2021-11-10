Соцсети: на входе в КГЭУ повесили предупреждение о входе по QR-кодам с 29 ноября

Фото: Максим Платонов (архив)

На входе в Казанский государственный энергетический университет повесили объявление о входе только по QR-кодам, фотографией объявления поделились в соцсетях.



Так учащихся предупредили о возможности входа на территорию университета только с наличием сертификата о вакцинации или перенесенной болезни с понедельника, 29 ноября.

Сейчас университет продолжает допускать к очным занятиям всех студентов. На дистанционном режиме обучения находятся заочники.

Фото: соцсети

На днях в КГЭУ сообщали о ведении работы по организации процедуры допуска в университет студентов и сотрудников по QR-коду. Предполагалось, что такая мера будет введена в случае принятия региональным штабом по борьбе с коронавирусом соответствующей ограничительной меры.

Маргарита Головатенко