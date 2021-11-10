Татарстанцев предупредили о сильной метели и гололедице в четверг

Фото: Максим Платонов (архив)

ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

11 ноября на территории Татарстана прогнозируются: днем кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км; сильный ветер порывами 15—17 м/с; ночью и днем на дорогах местами гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев в беседе с «Реальным временем» рассказал, что с 10 ноября начнется существенное похолодание. Он не исключил, что на этой неделе уже появится снежный покров. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина