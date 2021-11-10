Наталия Орейро получила российский паспорт и принесла присягу гражданина в посольстве РФ в Буэнос-Айресе

Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт и принесла присягу гражданина в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Торжественная церемония вручения прошла сегодня. Документ актрисе вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Далее артистка прочла присягу на русском и испанском языках.

В конце октября президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Тогда певица назвала это большой честью и поблагодарила государство. Однако жить в России она пока не планирует.

Указ о присвоении российского гражданства Орейро был подписан 25 октября.

Дарья Акимова