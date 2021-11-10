В Челнах почти на год могут перекрыть улицу Гостева из-за строительства дороги

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах почти на год могут перекрыть движение по улице Гостева из-за строительства дороги и моста. Речь идет об участке от улицы Аэродромной до Батенчука.

Депутат горсовета Челнов Тагир Сунгатуллин, компания которого и занимается работами по строительству новой дороги, хочет добиться разрешения на перекрытие с 22 ноября текущего года. По его словам, эта мера уже долго откладывалась, а сейчас она необходима.

— Участок будет перекрыт до запуска рабочего движения. То есть до момента, когда по мосту пойдут машины. Несмотря на то что в контракте прописан конец октября 2022 года, мы планируем, что рабочее движение сможем запустить к 30 августа, — цитирует Сунгатуллина Сhelny-biz.ru.

Однако мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что разрешение на перекрытие дороги на столь длительный срок не выдадут, пока подрядчик не предоставит план строительства. В частности, он хочет знать, как будут вестись работы в выходные дни.

— Мы не можем закрыть дорогу на целый год. График уплотним и сделаем так, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, — заявил Магдеев.

В сентябре сообщалось, что в Челнах проводится реконструкция дороги по улице Гостева и моста через Мелекеску. По состоянию на 15 сентября работы были выполнены на 13%. Стартовали они в августе 2021 года.



Татьяна Демина