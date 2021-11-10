Голикова рассказала, сколько россиян еще нужно привить для достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Для достижения коллективного иммунитета от коронавируса надо привить еще 22 млн россиян и ревакцинировать 9 млн. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Желательный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу — 90—95%. Однако специалисты пока оставляют планку в 80%, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер сегодня сообщила, что сейчас уровень коллективного иммунитета достигает 48,4%. В Татарстане он находится на уровне 32,9%. Голикова выделила республику в числе регионов, где уровень коллективного иммунитета не растет.

По состоянию на 5 ноября в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, двумя — 57 256 745. Данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Татьяна Леухина