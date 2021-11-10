Совфед подготовит поправки ко второму чтению законопроекта о запрете губернаторам именоваться президентами
Сенаторы готовят поправки ко второму чтению законопроекта о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам субъектов РФ президентами. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Правки вносятся для того, чтобы документ был внятным и понятным. Сенаторы планируют его поддержать.
Сейчас идет обсуждение некоторых отдельных положений законопроекта, «главное — это донастроить систему управления в стране».
— Мы — палата регионов, мы заинтересованы в четком распределении обязанностей, ответственности, полномочий между разными уровнями власти. Я полагаю, зная настроения сенаторов, что этот закон будет поддержан, — приводит ТАСС ее слова.
Вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам субъектов РФ президентами. Законопроект поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек.
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