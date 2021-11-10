Совфед подготовит поправки ко второму чтению законопроекта о запрете губернаторам именоваться президентами

Сенаторы готовят поправки ко второму чтению законопроекта о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам субъектов РФ президентами. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Правки вносятся для того, чтобы документ был внятным и понятным. Сенаторы планируют его поддержать.



Сейчас идет обсуждение некоторых отдельных положений законопроекта, «главное — это донастроить систему управления в стране».

Фото: council.gov.ru

— Мы — палата регионов, мы заинтересованы в четком распределении обязанностей, ответственности, полномочий между разными уровнями власти. Я полагаю, зная настроения сенаторов, что этот закон будет поддержан, — приводит ТАСС ее слова.

Вчера Госдума в первом чтении приняла законопроект о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам субъектов РФ президентами. Законопроект поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек.

Татьяна Леухина