В Челнах в доме, где взорвался газ, ведутся восстановительные работы
В Челнах в доме, где произошел взрыв газа, идут восстановительные работы. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Расчистка этажей, где произошли обрушения, полностью завершена. Рабочие уже установили новые перекрытия, приступили к монтажу стеновых панелей.
Заместитель руководителя исполкома Ильмир Исхаков сообщил, что работы ведутся параллельно друг другу: экспертиза, проектная документация, строительно-монтажная работа. Специалисты каждый день выезжают на объект. Заселить жильцов в квартиры планируется до нового года. Оценка имущества будет проходить по графику, его подготовят 17 ноября.
В понедельник в доме демонтировали разрушенные плиты перекрытия. Специалисты начали изготавливать новые железобетонные конструкции.
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