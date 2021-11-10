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В Челнах в доме, где взорвался газ, ведутся восстановительные работы

11:42, 10.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах в доме, где взорвался газ, ведутся восстановительные работы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челнах в доме, где произошел взрыв газа, идут восстановительные работы. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Расчистка этажей, где произошли обрушения, полностью завершена. Рабочие уже установили новые перекрытия, приступили к монтажу стеновых панелей.

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Заместитель руководителя исполкома Ильмир Исхаков сообщил, что работы ведутся параллельно друг другу: экспертиза, проектная документация, строительно-монтажная работа. Специалисты каждый день выезжают на объект. Заселить жильцов в квартиры планируется до нового года. Оценка имущества будет проходить по графику, его подготовят 17 ноября.

В понедельник в доме демонтировали разрушенные плиты перекрытия. Специалисты начали изготавливать новые железобетонные конструкции.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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