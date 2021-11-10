В Росстате рассказали о количестве людей, принявших участие в переписи

Фото: Ринат Назметдинов

В Росстате рассказали, что в большинстве регионов переписано порядка 80-90% населения. Сообщает про это ТАСС со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.

По словам Малкова, переписано уже более 91,6% населения России. Это около 133,5 млн человек. Также шесть регионов страны отстают от графика переписи. Им потребуется усилить работу и использовать оставшиеся дни с максимальной эффективностью.

Также Малков отметил, что Всероссийская перепись населения близка к завершению в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе.

Фото: Ринат Назметдинов

По состоянию на 31 октября 60% населения Казани предоставили данные для переписи. Перепись населения проводится раз в 10 лет в странах, входящих в ООН. На основе полученных данных будет формироваться программа социально-экономического развития страны.



Дарья Акимова