Новости общества

16:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Муллина назначили руководителем исполкома Нижнекамского района РТ

15:16, 10.11.2021
Муллина назначили руководителем исполкома Нижнекамского района РТ
Фото: e-nkama.ru

Руководителем исполкома Нижнекамского района РТ назначен Рамиль Муллин. До этого дня он занимал должность как исполняющий обязанности.

За кандидатуру Муллина депутаты совета Нижнекамского района проголосовали единогласно. Кроме него на должность руководителя исполкома претендовал глава Афанасовского сельского поселения Дмитрий Филиппов.

Муллин после избрания заявил, что намерен решить в Нижнекамске проблемы с общественным транспортом.

Фото: e-nkama.ru

Напомним, Муллина, занимавшего несколько лет пост главы Муслюмовского района РТ, назначили и.о. главы Нижнекамского района в начале октября. На этом посту он сменил Айдара Метшина, который перешел на работу в Госдуму по итогам сентябрьских выборов.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также