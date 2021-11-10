Муллина назначили руководителем исполкома Нижнекамского района РТ
Руководителем исполкома Нижнекамского района РТ назначен Рамиль Муллин. До этого дня он занимал должность как исполняющий обязанности.
За кандидатуру Муллина депутаты совета Нижнекамского района проголосовали единогласно. Кроме него на должность руководителя исполкома претендовал глава Афанасовского сельского поселения Дмитрий Филиппов.
Муллин после избрания заявил, что намерен решить в Нижнекамске проблемы с общественным транспортом.
Напомним, Муллина, занимавшего несколько лет пост главы Муслюмовского района РТ, назначили и.о. главы Нижнекамского района в начале октября. На этом посту он сменил Айдара Метшина, который перешел на работу в Госдуму по итогам сентябрьских выборов.
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