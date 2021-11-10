В подъездах дома на Рихарда Зорге в Казани появились QR-коды — по ним можно обратиться в управляющую компанию

В Казани завершился капремонт дома №121 по улице Рихарда Зорге. Новшеством для его жильцов стали появившиеся QR-коды в подъездах и на дворовых площадках. С их помощью можно в один клик обратиться в управляющую компанию.



На открывшейся странице можно подать письменное обращение, записать аудиосообщение и прикрепить фотографии. Все эти сведения появятся в компании уже буквально через минуту. Об этом сообщает мэрия города.

Фото: kzn.ru

Как отметили в исполкоме, пилотный проект уже тестируется на 14 детских площадках и в 22 подъездах пяти жилых домов Приволжского района. Окончательную версию такой системы планируют представить уже к концу года.

Недавно сообщалось, что в Татарстане программы капитального ремонта выполнены на 95%. В программы капремонта объектов социальной и культурной сферы включены почти 3,5 тысячи объектов.

Диана Жиленкова