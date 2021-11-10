В Казани ввели в эксплуатацию последний долгострой «Свея»

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В Казани достроили последний долгострой фирмы «Свей» — 18-этажный дом на улице Заслонова. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Татарстана Иван Новиков.



В ближайшее время 61 обманутому дольщику начнут выдавать ключи. Это уже восьмой проблемный дом в Казани, который ввели в эксплуатацию в текущем году. С начала года в правах восстановлены 2 332 участника долевого строительства.

Сдать дом на улице Заслонова должны были еще в 2015-м. Однако фирма обанкротилась, и строительство остановилось. Оно возобновилось лишь в 2020 году уже с новым застройщиком «БРИЗ».

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В октябре конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ООО «Фирма «Свей» выставил на торги отдельными лотами квартиры и нежилые помещения компании, расположенные в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко