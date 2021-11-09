Госдума в первом чтении приняла закон, запрещающий главам регионов именоваться «президентами»

Татарстан стал на шаг ближе к потере «президента»

Государственная дума восьмого созыва на сегодняшнем заседании в первом чтении приняла законопроект о региональной власти, которым предусмотрен запрет именоваться главам субъектов РФ «президентами». На сегодняшний день среди российских регионов есть только один, использующий это слово для обозначения высшего должностного лица — Татарстан.

Законопроект поддержали 317 из 450 депутатов Госдумы. Против выступили 66 парламентариев. Воздержаться предпочли 12 человек.

Кроме этого положения документ предусматривает, что глава российского региона избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется субъектов РФ, но не может превышать пяти лет.

Вместе с этим законопроектом, принятым сегодня Госдумой, снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.

Как анонсировал сегодня соавтор документа, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект планируется принять уже в декабре. Он будет действовать с 1 июня 2022 года. Ранее он же заявлял, что законопроект не будет корректироваться из-за критической позиции Татарстана. Из внесенных в Госдуму свыше 80 заключений на документ единственный отрицательный отзыв получен из Татарстана.

При этом в Кремле комментируя то, что депутаты Госсовета РТ не поддержали инициативу федералов в части обозначения высшего должностного лица в регионах исключительно как «главу субъекта РФ», заявили, что это мнение будет учитываться при рассмотрении законопроекта. При этом он обратил внимание, что позиция татарстанского парламента лишь одна из многих.



Депутаты Татарстана — за двух президентов в России

Напомним, Татарстан — единственный регион в России, где высшее должностное лицо называется президент. Депутаты Госсовета РТ идею федералов не одобряют. Они хотели бы сохранить положение, закрепляющее за высшим должностным лицом РТ наименование «президент». В связи с этим на заседании они единогласно не поддержали проект федералов и направили постановление Госсовета по этому вопросу в нижнюю палату российского парламента. Позицию Татарстана представляли депутаты, представляющие республику в Госдуме.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин надеялся, что настороженность татарстанского парламента и отсутствие поддержки со стороны его депутатов поможет внести существенные изменения в проект закона, внесенного в Госдуму.

Так, депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов в конце октября представил позицию Госсовета РТ. Он указал, что законопроект якобы вторгается в полномочия регионов и «детализирует, не оставляет никаких возможностей для того, чтобы самостоятельно субъект выстраивал свою исполнительную структуру и законодательную работу».

Однако Крашенинников в ответ на это заявил, что слово «президент» не может использоваться для обозначения руководителя региона России. «В регион приехал, там говорят: у нас все, губернатора не будет, будет глава. Вполне возможно. Если в уставе [региона] написано, пожалуйста, это оставляйте, за исключением одной истории со словом «президент», — заявил он.

По экспертному мнению завкафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгения Султанова, если закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» вступит в силу, Татарстан не сможет сохранить должность президента республики, несмотря на отрицательный отзыв Госсовета РТ на законопроект.



Татьяна Демина