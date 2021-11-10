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Мурашко: врачей-«антиваксеров» надо привлекать к уголовной ответственности

11:25, 10.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко: врачей-«антиваксеров» надо привлекать к уголовной ответственности
Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, назвав их заявления «крайне некорректными», сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения сослался на статьи в законодательстве, применяемые «к тем, кто (...) сам создает угрозу». Мурашко заявил, что не призывает «к каким-то резким движениям», но считает, что медики должны быть продвинутыми в этом вопросе.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно о позиции противников вакцинации высказывалась заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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