Челнинца, убившего возлюбленного бывшей жены, приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Верховный суд Татарстана приговорил к 10 годам колонии строгого режима 38-летнего Алмаза Маликова из Набережных Челнов. Его признали виновным по статьям «Угроза убийством» и «Убийство».

Суд оправдал мужчину в покушении на убийство жены в связи с отсутствием состава преступления. Частично удовлетворены гражданские иски в пользу погибшего в счет компенсации морального вреда — 2 млн рублей, в пользу экс-супруги — 80 тысяч рублей.



Алмаз и Айгуль Маликовы развелись в 2018 году. Но мужчина продолжал напоминать о себе и угрожать. В суде потерпевшая рассказала: в сентябре 2019-го Алмаз пьяным ворвался к ней домой и избил так, что женщина потеряла сознание и пришла в себя в луже крови.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре 2020-го Айгуль и Егор обратились в полицию с очередным заявлением об угрозах. На следующий день Маликов с топором и собакой бойцовской породы подкараулил их у здания медицинского центра на проспекте Чулман в Набережных Челнах. По версии обвинения, Айгуль вышла из машины и пошла в здание, а ее бывший муж подлетел к машине соперника и стал разбивать окно топором, затем попытался натравить собаку. Бобенко покинул машину через пассажирскую дверь и попытался скрыться — собака догнала, а Маликов стал наносить удары упавшему топором. Этот момент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Когда Маликов закончил с соперником, кинулся в здание центра за женой. Охрана не пропустила.

Свою вину мужчина частично признал.

Гособвинение запрашивало 19,5 года колонии строгого режима. В прокуратуре Татарстана сообщили, что вопрос об апелляционном обжаловании приговора будет решаться гособвинением после изучения итогового судебного решения и протокола судебного заседания.