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Пресс-конференция Путина пройдет в очном формате

14:13, 10.11.2021
Пресс-конференция Путина пройдет в очном формате
Фото: kremlin.ru

Пресс-конференцию президента России Владимира Путина планируется провести в очном формате. О сроках в Кремле скажут позже, заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

— Ежегодная пресс-конференция президента будет, мы готовимся к тому, что в очном формате, о сроках мы вас проинформируем, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: kremlin.ru

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат пресс-конференции претерпел изменения: часть журналистов находились вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве, другие общались с ним по видеосвязи из Центра международной торговли.

«Реальное время» вело трансляцию пресс-конференции.

Татьяна Леухина
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