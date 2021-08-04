Итоги дня: коровник и склад в храмах, миллион погорельцев Finiko и мораторий на ревакцинацию
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 4 августа:
- Потерпевших от деятельности компании Finiko попросили обращаться с заявлениями в структуры МВД. Сейчас в органы государственной власти РФ поступают многочисленные обращения от граждан, вложивших деньги в эту организацию. Многие из них имеют вид так называемых веерных рассылок — они адресованы сразу нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам органов власти.
- Сегодня в Татарстане появились сообщения о том, что старинные храмы в Спасском районе республики используются в качестве складов и коровников. Активисты отправили заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Прокуратура района начала проверку данной информации. Ее ход находится на контроле татарстанской прокуратуры.
- С 5 августа стоимость проезда в казанском метрополитене повысится с 30 до 35 рублей. Соответствующее постановление подписано в Кабмине РТ. При оплате банковской и транспортной картами стоимость сохранится прежней — 30 и 27 рублей. Цена провоза ручной клади сверх установленной нормы составит 30 рублей.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса для того, чтобы дать возможность привиться гражданам всех стран. В организации считают, что сейчас в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся и правительства начали говорить о ревакцинации.
- В СПЧ сообщили, что жертвами Finiko, компании, признанной Центробанком финансовой пирамидой, стали около миллиона человек. Напомним, вчера «Реальное время» выяснило, что в Вахитовский райсуд Казани поступила жалоба на арест главы инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Его отправили в СИЗО до 28 сентября по обвинению в мошенничестве. В деле пока фигурирует ущерб в 13 млн рублей и меньше десятка потерпевших «инвесторов», вложившихся в «криптопирамиду» и оставшихся без денег.
- В Кировском районе Казани не будут сносить «перевернутый» дом для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Земельный участок и дом выкупили в муниципальную собственность. Осенью прошлого года дочь создателя уникального дома Анатолия Калинкина Светлана рассказывала «Реальному времени» об угрозе сноса дома.
- Сегодня Казань простилась с заслуженным работником культуры Татарстана, экс-директором Казанского цирка Дамиром Шарифуллиным. Гражданская панихида была организована в здании, где он трудился более 25 лет. Шарифуллину было 65 лет. Как рассказала «Реальному времени» сноха покойного, скончался экс-директор казанского цирка в больнице, куда был госпитализирован некоторое время назад. Не выдержало сердце. Подробнее — в материале интернет-газеты.
- В Казани в ноябре пройдут учения миротворческих сил стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2021». Учения состоятся на полигоне Казанского высшего танкового командного училища.
- В России политика учета углеродного следа в будущем может затронуть сферу животноводства и привести к введению налога на мясо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента страны по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
- Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам с призывами участвовать в несанкционированных митингах. Видеоролики были опубликованы на YouTube.
- В этом году на масштабное строительство по шести нацпроектам в Татарстане направили почти 11,5 млрд рублей. Об этом рассказал первый замминистра строительства республики Алексей Фролов сегодня, в преддверии Дня строителя. Всего в республике капитально ремонтируют и строят 95 объектов по нацпроектам. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Как стало известно «Реальному времени», в Казани произошел смертельный наезд с участием федерального судьи. 3 августа в 21.35 на Мамадышском тракте судья Приволжского суда на Audi A4 не заметил пешехода и сбил его. Спасти его не смогли. На данный момент в истории разбираются сотрудники ГАИ, но в ближайшее время материалы могут быть переданы в Следком. Первоначально сообщалось — ЧП имело место на пешеходном переходе. Однако на полученном редакцией видео с места аварии никакой «зебры» не видно. Близкие к правоохранителям источники подтвердили: столкновение произошло на участке Мамадышского тракта со стороны трассы М-7 в сторону улицы Интернациональной, пешеходных переходов на этом участке нет, а погибший был в нетрезвом состоянии.
- В казанском зоопарке «Река Замбези» поселились розовые фламинго. Они приехали в столицу Татарстана из города Аммана (Иордания). Птицы прошли тридцатидневный карантин и готовы встретиться с гостями зоопарка.
- В Казани на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделят свыше 525 млн рублей. Работы нужно выполнить с даты заключения контракта по 31 декабря 2021 года.
- Скромное жилье взамен единственного, но «роскошного» гражданину-банкроту может приобрести не только кредитор, но и финансовый управляющий за счет средств конкурсной массы. Сам вопрос о целесообразности этих сделок для погашения долга до обращения в суд должен обсуждаться на собрании кредиторов, заявил Верховный суд (ВС) РФ. Он впервые озвучил свое видение порядка изъятия единственного жилья у банкротов, после того как Конституционный суд (КС) РФ разрешил судам игнорировать иммунитет на сохранение единственного жилья за должниками.
- Директор медколледжа в Набережных Челнах Светлана Вахитова, в отношении которой сейчас идет судебный процесс, покинула свой пост, выяснили СМИ. Заявление об увольнении она написала сама, ссылаясь на то, что, находясь под домашним арестом, выполнять должностные обязанности невозможно. Ее дочь также покинула свой пост.
- Максимальная скидка для покупателей электромобилей составит 25%, то есть ориентировочно 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ. Планируется, что до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.
- Политика Банка России может привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал. Такое мнение в своем telegram-канале выразил бизнесмен Олег Дерипаска. Компаниям тяжело создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.
- Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предупредил о зарождающейся революции в энергетике, которая приведет к смене мировых элит. С его письмом с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы ознакомился РБК. Чубайс считает, что если Россия будет не готова к технологическим изменениям, ее экономику может ждать удар, однако они же открывают перед страной и новые возможности.
- Сегодня в здание правительства Украины ворвался неизвестный и начал угрожать взорвать гранату. Согласно подробностям, опубликованным на портале «Страна», мужчина был сапером в батальоне «Айдар». Источник портала в МВД сообщил, что этот человек контужен и оснований думать, что граната ненастоящая, нет. Мужчину задержала полиция.
- В Татарстане с 22 часов 4 августа до 20 часов 5 августа ожидается сильный дождь. Ночью и днем в среду на территории республики возможны гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. Местами может выпасть град. Такое предупреждение выпустил Гидрометцентр РТ.
- В России июль текущего года вошел в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Особенно жарким месяц был на азиатской части страны: на юге Якутии, в Амурской области, в Приморском крае, на юге Хабаровского края.
- Минстрой России проработает механизм модернизации ливневых канализаций и увеличения их протяженности на фоне аномальных ливней, которые были на юге страны летом, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин. Сейчас по нормативной базе не предусматривается установка ливнеприемников такого диаметра, которые смогли бы справиться с аномальным количеством осадков. Ливневки в чистоте должны содержать муниципальные организации городов, напомнил Файзуллин.
- В Казани сорвался конкурс на аренду 122 пунктов проката электросамокатов. Его итоги подвели 2 августа. Аукцион не состоялся потому, что все кикшеринговые компании проигнорировали данное мероприятие. О дате проведения следующего конкурса ничего не известно. Начальная сумма торгов составляла 927 000 рублей, площадь каждого объекта — 5,25 «квадрата». Срок их размещения — 3 месяца.
- Процесс одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Все данные о препарате были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По ее результатам Европейское агентство лекарственных средств выдало положительный отзыв.
- В Казани до 30 сентября продлили ограничение движения транспорта по автодорогам по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева. Это связано с выносом коммуникаций и переустройством светофоров. Проезд закроют на следующих участках: на улице Габдуллы Тукая — от ул. Зайни Султана до ул. Татарстан; на улице Бурхана Шахиди — от ул. Габдуллы Тукая до здания №1/1; на улице Саид-Галеева — от ул. Бурхана Шахиди до здания №6 по ул. Саид-Галеева. Кроме того, в столице Татарстана закрыли участок автодороги по Право-Булачной улице, от ул. Университетской до ул. Астрономической.
- Проходить вакцинацию нужно, только будучи здоровым, не раньше чем через четыре недели после перенесенной инфекции. У человека не должно быть никаких воспалительных, аллергических процессов, а также обострения хронических заболеваний, рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов. Ревакцинация — это дополнительная гарантия и страховка не заболеть COVID-19. Даже если человек заразится, болезнь будет протекать в легкой форме.
- С января по июль 2021 года КАМАЗ выпустил более 24 тысяч машкомплектов, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на треть. Об этом сообщается в обращении гендиректора компании Сергея Когогина.
- Россия поставила за границу за пять месяцев этого года почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года. С января по май 2021 года Россия экспортировала 159 т вакцин стоимостью $303,6 млн. С 2018 по 2020 год за рубеж было поставлено 468,3 т препаратов на $182,1 млн. В стоимостном выражении с начала 2021-го экспортные поставки увеличились в 31,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основными экспортными партнерами в текущем году стали десять стран: Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия, Демократическая Республика Конго (ДРК).
- В Приволжском районе Казани ремонт дороги на улице Рауиса Гареева завершили на 40%. В скором времени здесь появятся новые тротуары общей площадью 3,2 тыс. кв. м и светофоры. После оборудования тротуаров рабочие приступят к установке 120 дорожных знаков, порядка 300 погонных метров пешеходных ограждений.
- Основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что госпереворот в Белоруссии планировали не сторонники экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской. В интервью на ютьюб-канале литовского политика Альгирдаса Палецкиса он заявил, что знал лично многих «заговорщиков».
- В Казани на улице Осиновской стартовали работы по расширению улицы. Первый этап предполагает снос домов для расширения дороги. Она перестраивается в рамках планировки района «Салават купере».
Татьяна ЛеухинаФайзуллин Ирек ЭнваровичУГМС Республики ТатарстанКогогин Сергей АнатольевичКАМАЗКазанский ЗооботсадКомитет РТ по охране объектов культурного наследияФролов Алексей МихайловичРизванов Альберт Анатольевич
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