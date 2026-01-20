Казань вошла в топ-10 городов России по числу точек Wi-Fi

По данным 2ГИС, в столице Татарстана доступно 573 общедоступные точки беспроводного интернета

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в десятку городов России с наибольшим числом общедоступных точек Wi-Fi. В городе доступно 573 точки беспроводного интернета, расположенные в общественных пространствах — на остановках, в парках, библиотеках, учреждениях культуры и торговых центрах, следует из данных 2ГИС, предоставленных «Реальному времени».

В целом сервис проанализировал количество общедоступных точек Wi-Fi в городах России и отобразил их на карте. Информацию о точках предоставляли администрации городов и интернет-провайдеры, а также собирали специалисты 2ГИС из открытых источников.

Лидером рейтинга стала Москва, где доступно более 5,3 тысячи точек Wi-Fi. Второе место занял Сочи с 2,6 тысячи точек. На третьей строчке — Нижний Новгород с почти 1,3 тысячи точек. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург с 1,2 тысячи точек и Анапа — с 1 тысячей.

Ариана Ранцева