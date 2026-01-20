Экспорт китайских авто в Россию упал почти вдвое

Стоимость поставок упала на 44,3% и составила $8,46 млрд

По итогам 2025 года китайские производители отправили в Россию всего 632,3 тысячи легковых автомобилей и небольших автобусов вместимостью до девяти пассажиров, что на 42% меньше показателя предыдущего года. Стоимость поставок упала на 44,3% и составила $8,46 млрд, пишет ТАСС.

Тем не менее Россия остается крупнейшим рынком сбыта китайской автомобильной продукции, опережая даже ОАЭ ($8,06 млрд), Великобританию ($6,86 млрд), Бельгию ($6,59 млрд) и Мексику ($6,34 млрд).

Ранее «Реальное время» писало, что рынок тяжелых грузовиков в России сократился на 54% в 2025 году.

Ариана Ранцева