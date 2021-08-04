В Кремле не исключили появления в России налога на мясо

Фото: Максим Платонов (архив)

В России политика учета углеродного следа в будущем может затронуть сферу животноводства и привести к введению налога на мясо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента страны по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что углеродный налог уже введен. Он обратил внимание, что глобальное потепление на Земле приведет к тому, что власти будут бороться с другими источниками СО2, в том числе в сельском хозяйстве, пишет ТАСС.

«Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — заявил Песков.

Фото: realnoevremya.ru

Углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений как минимум в €1,1 млрд в год, следует из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития. Он затронет российские поставки в ЕС почти на €7 млрд, что составляет 7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Европейский союз. Это 16,3 млн т (в 2019 году — 18,4 млн т в натуральном выражении).



Татьяна Демина