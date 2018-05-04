Список персон

Файзуллин Ирек Энварович

Гос. ведомства, Министерства
Файзуллин Ирек Энварович

Общая информация

Родился 8 декабря 1962 года в Казани.

Образование:

1985 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность«промышленное и гражданское строительство»)

Трудовая деятельность:

1985 — 1989 гг. — инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.
1989 — 1993 гг. — главный инженер, директор проектно-строительной организации «Татстройпроект».
1993 — 1995 гг. — председатель правления АО «Татстройпроект».
1995 — 1997 гг. — председатель правления ЗАО «Казстройдекор».
1997 — 2002 гг. — первый заместитель начальника объединения «Татавтодор».
2002 — 2005 гг. — генеральный директор ГУП «Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма „Татинвестгражданпроект“.
2005 — 2010 гг. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, генеральный директор ГУП „Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма “Татинвестгражданпроект».
С ноября 2010 г. — министр строительства, ЖКХ и архитектуры Республики Татарстан.

С февраля 2017 г. — главный архитектор Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 10
  • Телефон: (843) 231-14-10
  • Email: msagkh@tatar.ru
  • Сайт: minstroy.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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