Жителя Ставрополья ликвидировали при попытке подготовки терактов

У подозреваемого изъяты оружие и самодельное взрывное устройство

Фото: Ирина Плотникова

Сотрудники ФСБ сообщили, что ими был ликвидирован житель Ставрополья, готовивший террористические атаки на военнослужащих, пишет ТАСС.

По их словам, при попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление сотрудникам специального подразделения ФСБ России и был уничтожен ответным огнем.

Представители спецслужбы также отметили, что пострадавших нет. На месте происшествия обнаружили пистолет Макарова, ручную гранату Ф-1 и рюкзак со взрывным устройством кустарного изготовления, сделанным из зарубежных комплектующих.

Ранее «Реальное время» писало, что росгвардия за 2025 год задержала в Татарстане 26 человек по подозрению в терроризме и экстремизме.



Ариана Ранцева