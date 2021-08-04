В МВД Татарстана рассказали, куда обращаться пострадавшим вкладчикам Finiko

От граждан, вложивших деньги в признанную Банком России финансовой пирамидой компанию Finiko, продолжают поступать обращения в органы государственной власти РФ.



Многие из них имеют вид так называемых веерных рассылок — они адресованы сразу нескольким руководителям правоохранительных органов и должностным лицам органов власти. В МВД по Татарстану сообщили, куда граждане могут обратиться, чтобы сократить время рассмотрение рассылок и пересылок между инстанциями и органами.

Обратиться целесообразно:

в Главное следственное управление Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, по адресу: г. Казань, ул. Академика Губкина, д.50;

в ближайший по месту жительства орган внутренних дел;

на официальный интернет-сайт МВД по Республике Татарстан в раздел «Прием обращений».

Уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере по факту деятельности компании Finiko, находится в производстве Следственной части Главного следственного управления МВД по Татарстану, напомнили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на конец июля только в МВД Татарстана поступило около 100 заявлений от вкладчиков «криптопирамиды», которые считают себя потерпевшими. Предварительный ущерб в ведомстве оценили в сумму «не менее 70 млн рублей». Согласно данным СПЧ, жертвами Finiko стали около миллиона человек.

Напомним, в июне Центробанк включил «Финико» в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. В декабре 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». В июле 2021-го таковой ее признало и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Прокуратура республики возбудила уголовное дело.

30 июля Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте Доронина на два месяца, до 28 сентября. В своем решении судья Идрисов отразил, что основания для опасений следствия в части того, что фигурант может скрыться, являются весомыми: постоянного места жительства не имеет, по месту регистрации не проживает, зато является гражданином России и Турции и имеет недвижимость за границей.

Незадолго до этого участники Finiko создали петицию, в которой требуют привлечь к уголовной ответственности Доронина. Она появилась на платформе Change.org и адресована Генеральной прокуратуре, прокуратуре Татарстана, а еще президентам России и РТ.

На днях на сайте Change.org появилась петиция уже в поддержку арестованного сооснователя инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Люди просят прекратить его «незаконное преследование» и заменить содержание под стражей подпиской о невыезде.

Маргарита Головатенко