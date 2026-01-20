В ЕС обсуждают сотрудничество в сфере безопасности без США

Речь идет о форматах, которые не исключают диалог с Вашингтоном, но не считают его гарантированным

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Европейские страны рассматривают варианты сотрудничества в сфере безопасности без участия США на фоне разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Европейские политики и дипломаты все чаще обсуждают возможные последствия долгосрочного разрыва с Вашингтоном, пишет ТАСС с отсылкой на европейское издание Politico.

В этих условиях сформированная в марте 2025 года «Коалиция желающих» может стать основой для нового альянса. Отмечается, что такой формат не исключает взаимодействия с США, однако не предполагает его как безусловный элемент системы безопасности.

Как пишет Politico, обсуждение необходимости обеспечивать безопасность Европы без значительной поддержки Соединенных Штатов ведется уже давно. В последние дни, по данным издания, из Брюсселя поступает все больше инициатив, связанных с этой темой.

Ариана Ранцева