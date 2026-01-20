Источник: «Ак Барс» может обменять Яшкина в «Трактор» на Григоренко

Экс-капитан казанцев пропустил последний матч команды в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин может быть обменян в «Трактор» на форварда Михаила Григоренко. Об этом сообщил журналист Дмитрий Ерыкалов.

— Были разговоры, что Яшкиным интересуется «Трактор». Обмен один в один на Григоренко. На данный момент есть такая вероятность. Яшкин сам просит обмена, — сказал Ерыкалов в эфире шоу «Скользкий лед».

Накануне Яшкин отписался от соцсетей казанского «Ак Барса» и не попал в заявку команды на матч с «Адмиралом» (5:2) во Владивостоке. В последних четырех встречах в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий набрал 1 (0+1) очко.

В нынешнем сезоне Яшкин является лучшим снайпером «Ак Барса», забросив 15 шайб. Всего в его активе 25 очков — 15 голов и 10 ассистов.

Григоренко в «Тракторе» в текущем чемпионате КХЛ сыграл 41 матч, забросил 17 шайб и набрал 43 очка.

Зульфат Шафигуллин