Фролов Алексей Михайлович

Общая информация

Родился 3 апреля 1979 года в д. Четырчи Чистопольского района ТАССР.

Образование

2006 г. — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «инженер».

Трудовая деятельность

2000-2002 гг. — электромонтер четвертого разряда в ГУП «Чистопольская электросеть», г. Чистополь.

2002-2003 гг. — мастер-энергетик, главный инженер в ГУП «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения», г. Чистополь.

2003-2005 гг. — заместитель начальника управления по ремонту и обслуживанию тепловых сетей, начальник производственно-технического отдела ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», г. Нижнекамск.

2005-2006 гг. — технический директор Управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

В 2006 г. — первый заместитель начальника ГУ «Дирекция единого заказчика Нижнекамского района и г. Нижнекамска».

2006-2009 гг. — заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета г. Казани.

2009-2011 гг. — председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета г. Казани.

2011-2014 гг. — заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

С мая 2014 г. — первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Муниципальный советник третьего класса.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой г. Казани, благодарственными письмами кабинета министров РТ, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, почетной грамотой министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, памятными медалями XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани, «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в г. Сочи 2014 года», «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г. Казани».

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