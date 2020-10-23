Фролов Алексей Михайлович
Общая информация
Родился 3 апреля 1979 года в д. Четырчи Чистопольского района ТАССР.
Образование
2006 г. — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «инженер».
Трудовая деятельность
2000-2002 гг. — электромонтер четвертого разряда в ГУП «Чистопольская электросеть», г. Чистополь.
2002-2003 гг. — мастер-энергетик, главный инженер в ГУП «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения», г. Чистополь.
2003-2005 гг. — заместитель начальника управления по ремонту и обслуживанию тепловых сетей, начальник производственно-технического отдела ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство», г. Нижнекамск.
2005-2006 гг. — технический директор Управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Нижнекамского района и г. Нижнекамска.
В 2006 г. — первый заместитель начальника ГУ «Дирекция единого заказчика Нижнекамского района и г. Нижнекамска».
2006-2009 гг. — заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета г. Казани.
2009-2011 гг. — председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета г. Казани.
2011-2014 гг. — заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
С мая 2014 г. — первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Муниципальный советник третьего класса.
Награды и звания
Награжден почетной грамотой г. Казани, благодарственными письмами кабинета министров РТ, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, почетной грамотой министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, памятными медалями XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани, «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в г. Сочи 2014 года», «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г. Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Дзержинского, 10
- Телефон: (843) 231-14-02
- Email: msagkh@tatar.ru
- Сайт: https://minstroy.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 23.10.2020