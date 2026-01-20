В Казани платеж по ипотеке может снизиться почти на 22% в 2026 году

Снижение произойдет, если реализуется прогноз Минфина

Фото: Динар Фатыхов

В Казани платеж по ипотеке может снизиться до 75,7 тыс. рублей (-21 тыс. рублей по сравнению с 2025-м), пишет РБК. Речь идет о платеже за однушку.

Отмечается, что снижение размера платежа может произойти, если реализуется прогноз Минфина. В нем предполагается, что ставки по рыночной ипотеке могут снизиться на 5%, до 16%. Если ставка снизится до такого уровня, то в столице Татарстана снизится и платеж до упомянутых значений.

Сильнее всего при реализации прогноза снизится платеж за однокомнатную квартиру в Москве (-44,5 тыс., до 160,3 тыс. рублей в месяц). На втором месте — Санкт-Петербург (-25,3 тыс., до 91,3 тыс. рублей в месяц), а на третьем — Казань.

В Нижнем Новгороде платеж снизится на 5,3 тыс. рублей (до 59 тыс. рублей в месяц), в Екатеринбурге — на 4,5 тыс. (до 50,1 тыс. рублей в месяц), в Новосибирске и Ростове-на-Дону — на 4,4 тыс. (до 49 тыс. в обоих городах), а в Красноярске и Самаре — на 4,3 тыс. (до 47,9 тыс. рублей в месяц).

Ранее сообщалось, что Казань вошла в список городов России, где сильно сократилось число проектов в стройке.

Никита Егоров