Ирек Файзуллин: Минстрой России проработает механизм модернизации ливневых канализаций

Минстрой России проработает механизм модернизации ливневых канализаций и увеличения их протяженности на фоне аномальных ливней, которые были на юге страны летом. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

— Когда за один день выпадает осадков как за два месяца, никакие проектные решения не помогут. К сожалению, стихия есть стихия. Какие-то механизмы мы отработаем в этой части, вопрос количества таких (ливневых канализаций, — прим. ред.) погонных метров ливневых канализаций, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас по нормативной базе не предусматривается установка ливнеприемников такого диаметра, которые смогли бы справиться с аномальным количеством осадков. Ливневки в чистоте должны содержать муниципальные организации городов, напомнил Файзуллин.

В конце июля «Реальное время» писало, что исполком столицы Татарстана утвердил порядок возмещения средств из городского бюджета казанскому бизнесу на содержание и ремонт ливневок. Напомним, в прошлом месяце Сочи и Крым затапливало после ливней. В начале июля из-за сильных ливней режим чрезвычайной ситуации ввели в шести муниципалитетах Кубани, в том числе и в Сочи.

