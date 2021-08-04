Ремонт дороги на улице Рауиса Гареева в Казани завершен на 40%

В Приволжском районе Казани ремонт дороги на улице Рауиса Гареева завершен на 40%. В скором времени здесь появятся новые тротуары общей площадью 3,2 тыс. кв. м и светофоры.

Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся на участке 1,4 км от Оренбургского проезда до дома №90. По данным мэрии Казани, на участке уже выполнены работы по фрезерованию изношенного покрытия, устройству выравнивающего слоя асфальта и бортовых камней.

Фото: kzn.ru

После оборудования тротуаров рабочие приступят к установке 120 дорожных знаков, порядка 300 погонных метров пешеходных ограждений. По словам заместителя руководителя исполнительного комитета города Игоря Куляжева, здесь установят светофоры с вызывными кнопками для пешеходов, а также переустроят некоторые перекрестки.

Также в этом году по нацпроекту отремонтируют еще на 10 участках дорог — по улицам Белинского, Беломорской, Гагарина, Гладилова, Голубятникова, Лесной, Магистральной, Маршала Чуйкова, Хезмэт и на Старательном переулке.

Ольга Плешкова