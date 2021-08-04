Роскомнадзор выиграл у Google суд о блокировке роликов с призывами на митинги

Арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам с призывами участвовать в несанкционированных митингах. Видео были опубликованы на YouTube.

Фото: wikipedia.org

Таким образом, суд первой инстанции отклонил заявление американской корпорации, просившей признать незаконными полученные в январе этого года уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики, пишет «РИА Новости».

В январе Роскомнадзор направлял руководствам социальных сетей «ВКонтакте» и TikTok требования о пресечении попыток вовлечения несовершеннолетних в участии в несанкционированных митингах. В марте мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей из-за несвоевременного удаления по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции.

