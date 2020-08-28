МБУК Казанский Зооботсад

Общая информация

Казанский Зооботсад — старейший зоопарк в России и один из старейших зооботсадов в Европе. Находится в центре, Вахитовском и Приволжском районах Казани между улицей Хади Такташа и протокой между озёрами Нижний (Ближний) и Средний (Дальний) Кабан, а также у начала озера Средний Кабан.

Зооботсад был основа 8 декабря 1806 года Карлом Федоровичем Фуксом.

В настоящее время в зоологической коллекции насчитывается 145 видов животных, всего 1201 экземпляр. Из них 27 видов включены в Красную книгу.

В 2015 году в зоопарке началась реконструкция.

В 2019 году полностью открылась после реконструкции часть экспозиции на прежней территории.

В 2020 году открылась полностью новая зона «река Замбези», на следующий год — новая зона дендропарк.

Руководитель — Нурмухаметов Фанис Вагизович.

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