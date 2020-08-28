МБУК Казанский Зооботсад
Общая информация
Казанский Зооботсад — старейший зоопарк в России и один из старейших зооботсадов в Европе. Находится в центре, Вахитовском и Приволжском районах Казани между улицей Хади Такташа и протокой между озёрами Нижний (Ближний) и Средний (Дальний) Кабан, а также у начала озера Средний Кабан.
Зооботсад был основа 8 декабря 1806 года Карлом Федоровичем Фуксом.
В настоящее время в зоологической коллекции насчитывается 145 видов животных, всего 1201 экземпляр. Из них 27 видов включены в Красную книгу.
В 2015 году в зоопарке началась реконструкция.
В 2019 году полностью открылась после реконструкции часть экспозиции на прежней территории.
В 2020 году открылась полностью новая зона «река Замбези», на следующий год — новая зона дендропарк.
Руководитель — Нурмухаметов Фанис Вагизович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Хади Такташа, 112.
- Телефон: (843)278-05-20
- Email: kaz-zoo@mail.ru
- Сайт: http://www.kazzoobotsad.ru/
Дата последнего обновления: 28.08.2020