Профессор КФУ: «Нет никаких данных, свидетельствующих о долгосрочном вреде вакцинации для организма»

Проходить вакцинацию нужно только будучи здоровым, не раньше чем через четыре недели после перенесенной инфекции. У человека не должно быть никаких воспалительных, аллергических процессов, а также обострения хронических заболеваний. Об этом рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

— Идеальный способ проверки организма — тестирование на маркеры воспаления, позволяющее оценить общее состояние иммунной системы перед ревакцинацией. Это позволит выявить скрытые процессы в организме, которые могут привести к осложнениям, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ревакцинация — это дополнительная гарантия и страховка не заболеть COVID-19. Даже если человек заразится, болезнь будет протекать в легкой форме.

Ризванов отметил, что нет никаких данных о долгосрочном вреде вакцин для организма.

— Человечество прививается уже более 100 лет самыми разными вакцинами — технологии показали свою эффективность и безопасность. Риски, связанные с вакцинацией, на несколько порядков ниже, чем риски от самого заболевания, — передает его слова пресс-служба КФУ.

Ранее в центре «Вектор» сообщили, что коронавирусом после получения двух доз вакцины «ЭпиВакКорона» заразились только 0,59% вакцинированных. Через три недели после вакцинации «Спутником V» коронавирусом заразились 0,66% привитых. Спустя это же время после введения в организм «КовиВака» инфекцию обнаружили у 0,27% вакцинированных.

Татьяна Леухина