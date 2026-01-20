Казань вошла в список городов России, где сильно сократилось число проектов в стройке

В России в 2025 году вышло в продажу на 23% меньше проектов, чем в 2024-м

Фото: Динар Фатыхов

Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону вошли в список городов России, где сильнее всего сократилось число проектов в стройке по итогам 2025-го. В целом по России в ушедшем году вышло в продажу 387 новых проектов (-23% в сравнении с 2024 годом), пишет ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

Также в строительстве в 2025 году сократилось и количество стартовавших корпусов в новых проектах (-22%, до 609 штук), проектное количество квартир по корпусам (-32%, до 135,6 тыс.) и проектная площадь жилья по стартовавшим корпусам (-38%, до 6,2 млн «квадратов»).

Больше всего стартовало новых проектов в стройке в Москве (117). Второе место по данному показателю занял Екатеринбург (41 проект), а третье — Санкт-Петербург (40). Меньше всего новых проектов в 2025 году вышло в продажу в Самаре (7), Краснодаре (8) и Ростове-на-Дону (9).

Ранее сообщалось, что треть текущих строек жилья в Татарстане ведут федеральные игроки.

Никита Егоров