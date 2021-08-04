Экспорт российских вакцин увеличился в 32 раза

Фото: Максим Платонов

Россия поставила за границу за пять месяцев этого года почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года, сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

С января по май 2021 года Россия экспортировала 159 т вакцин стоимостью $303,6 млн. С 2018 по 2020 год за рубеж было поставлено 468,3 т препаратов на $182,1 млн. В стоимостном выражении с начала 2021-го экспортные поставки увеличились в 31,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Фото: Максим Платонов

В этом году основными экспортными партнерами производителей из России были десять стран: Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия, Демократическая Республика Конго (ДРК) — на них пришлось 85,8% всех поставок за пять месяцев года. Экспорт в 2021 году совпадает с сообщениями о заключении договоров на поставку или вакцинации «Спутником V» в этих странах.

В июле Минздрав Перу сообщил о заключении соглашения о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Алексей Нечаев