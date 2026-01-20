73% пользователей в России пользуются нейросетями

73% пользователей имеют опыт использования нейросетей. При этом участникам опроса не всегда удается отличить контент, созданный человеком, от материалов, сгенерированных искусственным интеллектом, согласно данным аналитического центра ВЦИОМ.

В среднем респонденты смогли верно определить авторство контента в шести из десяти тестируемых ситуаций. При проверке видеоматериалов 59% участников правильно определили авторство обоих видео, тогда как каждый десятый ошибся.

Изображения распознавались точнее, однако абсолютно все картинки из теста смогли верно идентифицировать только 4% респондентов. Наиболее сложной задачей оказалось распознавание текста. Авторство стихотворений правильно определила лишь треть участников опроса, а 18% не смогли корректно идентифицировать ни одно произведение.

Ариана Ранцева