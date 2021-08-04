Минэкономразвития: максимальный размер скидки для покупателей электрокаров будет достигать 25%

Максимальная скидка для покупателей электромобилей составит 25%, то есть ориентировочно 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ.

Министр экономического развития России Максим Решетников совместно с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым договорились об условиях получения скидки на электромобили. Скидка в размере 25% будет предоставляться на электромобили, локализованные в России.

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Планируется, что до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи, передает «РИА Новости».

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о планах запустить в стране производство собственной линейки электромобилей. Кроме того, Минэкономразвития готовит программу поддержки электромобилей в России на общую сумму более чем 400 млрд рублей. В целях концепции развития рост доли электромобилей с 0,1% до 15% рынка. Директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников ранее рассказывал, что Россия планирует выпускать не менее 150 тыс. электромобилей в год к 2030 году.

