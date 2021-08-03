В Казани лидер Finiko Кирилл Доронин оспаривает свой арест

Фото: «Реальное время»

По данным «Реального времени», в Вахитовский райсуд Казани поступила жалоба на арест главы инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина. Напомним, в минувшую пятницу его отправили в СИЗО до 28 сентября по обвинению в мошенничестве.



В деле о мошенничестве пока фигурирует ущерб в 13 млн рублей и меньше десятка потерпевших «инвесторов», вложившихся в «криптопирамиду» и оставшихся без денег.

Сам Доронин с обвинением не согласен. Его адвокат Всеволод Добрынин в суде первой инстанции отметил, что никакого хищения денежных средств его клиент не совершал, а перед вложением криптовалюты каждый из участников проекта подписывал пользовательское соглашение, в котором не было «ни слова о гарантированном возврате».

Напомним, в декабре 2020-го МВД Татарстана возбудило уголовное дело о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч.2 ст. 172.2 УК РФ) в отношении неустановленных лиц. В качестве свидетелей по нему допрашивались и Доронин, и трое его партнеров. Предварительный ущерб по этому делу силовики оценили в сумму не меньше 70 млн рублей, однако подозреваемый в этом так и не повинился.

В рамках нового дела о более тяжком преступлении у следствия появилась возможность ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу, что и было сделано.

Уже после ареста в Сети появилась петиция за свободу Доронина.

Подробности — в материале «Реального времени».