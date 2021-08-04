Дамира Шарифуллина в последний путь проводили три министра культуры
Казань простилась с заслуженным работником культуры Татарстана, экс-директором Казанского цирка Дамиром Шарифуллиным. Гражданская панихида была организована в здании, где он трудился более 25 лет. На нее пришли и возложили цветы три министра культуры. Письмо с соболезнованиями прислали руководители Большого Московского цирка Аскольд и Эдгард Запашные, а гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков приехал проводить своего друга в последний путь лично. Уносили покойного с арены, как артиста, под аплодисменты.
«Он был великим дипломатом»
Гражданская панихида по Дамиру Шарифуллину прошла в здании цирка, которым он руководил более 25 лет, вплоть до августа 2018 года. Ему было 65 лет. В центре арены был устроен невысокий помост, а пришедшие проститься родственники, друзья, коллеги и знакомые занимали места в зрительном зале. Первые ряды нескольких секторов были заполнены. Когда внесли носилки с покойным, люди ручейком направились прощаться, и очень быстро возле тела образовалась гора красных гвоздик и роз. Многие пришедшие не могли сдержать слез.
Пришли два бывших министра культуры — Зиля Валеева и Айрат Сибагатуллин, возложили цветы и долго о чем-то беседовали с супругой покойного. Уже в конце панихиды появилась нынешний министр культуры Ирада Аюпова, которая молча оставила у ног Шарифуллина букет алых роз.
Как рассказала «Реальному времени» сноха покойного, скончался патриарх казанского цирка в больнице, куда был госпитализирован некоторое время назад. Не выдержало сердце.
Первым слово взял его сын, нынешний директор цирка Рамиль Шарифуллин. Он отметил, что Дамира Минхановича отличала «глубокая человечность, любовь и уважение к людям».
— Он находил общий язык с любым «этажом», был великим дипломатом. Учиться и учиться у этого человека. Все его болячки, в моем понимании, накопились оттого, что он очень любил свою работу, был фанатом своего дела. Всегда хочется стремиться быть похожим на него. Мне очень тяжко и грустно. Это не внезапная смерть, это заболевание, которое, к сожалению, его и унесло.
Соболезнования от московских коллег
Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков специально приехал из Москвы, чтобы отдать дань памяти своему другу. Он рассказал, что ему трудно смириться с потерей, которая случилась вчера.
— Человек до своей последней капельки отдавал себя цирку, более 25 лет отработал в Казанском государственном цирке. При нем проходили великолепные гастроли всех мировых цирковых звезд. Дамир Минханович всем сердцем стремился к тому, чтобы здание Казанского цирка было отремонтировано. И это случилось, получилось. Он знал здесь каждый гвоздь, каждую труппу. Для моей семьи, компании «Росгосцирк», для всех людей, кто любит цирк, это невосполнимая утрата. Он всегда будет в наших сердцах — ярким, искренним, улыбчивым, добрым, чутким человеком.
Беляков также зачитал письмо-обращение к родственникам, друзьям и коллегам от руководителей Большого Московского цирка Аскольда и Эдгарда Запашных. В нем они выражали свои глубокие соболезнования, а также отмечали, что под руководством Дамира Шарифуллина Казанский цирк стал хранителем лучших цирковых традиций, с каждым годом повышался его престиж. «Детская цирковая школа, основанная под его началом, на протяжении многих лет дает возможность молодому поколению полюбить цирк и стать настоящими артистами, влюбленными в свою профессию», — отмечалось в письме.
По окончании гражданской панихиды помост развернули в сторону священной Каабы, как принято у мусульман, и Султан хазрат запел аят из Корана. «Бисмилляхи Рахмани Рахим», — возносился его красивый мелодичный голос к куполу цирка.
Далее он прочитал короткий джаназа-намаз, после чего под аплодисменты присутствующих покойного вынесли из здания.
«У него был большой талант любви к творческим людям»
Экс-министр культуры, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева в разговоре с «Реальным временем» отметила, что это большая потеря для республики, потому что огромный опыт Дамира Шарифуллина можно было передавать молодежи.
— Не так много людей в стране, которые четверть века руководили цирком. Это такое учреждение, где не только, как сейчас говорят, нужен менеджер, управленец, здесь очень нужен большой талант любви к творческим людям. И он у Дамира Минхановича, безусловно, был. Поэтому ему удавалось так долго оставаться не только надежным партнером такого государственного органа, как министерство, но он для тех, кто с ним работал, тоже был лидером, наставником и отцом, который мог выручить, похлопотать, помочь, поддержать. Творческим коллективом не так просто руководить. Только когда случаются такие совпадения.
Валеева отметила, что Шарифуллин никогда не беспокоил по мелочам, и в то же время она, будучи министром, всегда была в курсе того, чем живет цирк. Большая его заслуга в том, что он добился проведения реконструкции знакового для города здания.
— Он долго готовился к этому, очень много предварительной работы проводилось, при нем шел большой ремонт. Он всегда за это переживал, были времена, когда возможности не было, но готовность цирка к началу большой работы по капитальному ремонту была всегда. Это здание — оно же символическое для Казани. Поэтому сегодня среди тех, кто с ним прощается, много тех, кто в этом городе любит и почитает цирк, тех, кто водит сюда детей. Я увидела много как своих коллег, так и простых людей. Любимый цирк может состояться тогда, когда есть надежные профессионалы. А он, безусловно, относился к ним.
Еще один бывший министр культуры РТ — директор Государственного музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин рассказал «Реальному времени», что давно знает Дамира Шарифуллина.
— Это человек очень порядочный, чистый, честный. Я никогда не видел злости на его лице, он всегда был добрым, спокойным. Это очень большая потеря для людей, которые его знали. Почему-то не хочется говорить о нем в прошедшем времени. Он с нами…
комментарии
Пусть земля будет пухом.
Да простит ему Всевышний все грехи.