Дамира Шарифуллина в последний путь проводили три министра культуры

Фото: Ринат Назметдинов

Казань простилась с заслуженным работником культуры Татарстана, экс-директором Казанского цирка Дамиром Шарифуллиным. Гражданская панихида была организована в здании, где он трудился более 25 лет. На нее пришли и возложили цветы три министра культуры. Письмо с соболезнованиями прислали руководители Большого Московского цирка Аскольд и Эдгард Запашные, а гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков приехал проводить своего друга в последний путь лично. Уносили покойного с арены, как артиста, под аплодисменты.

«Он был великим дипломатом»

Гражданская панихида по Дамиру Шарифуллину прошла в здании цирка, которым он руководил более 25 лет, вплоть до августа 2018 года. Ему было 65 лет. В центре арены был устроен невысокий помост, а пришедшие проститься родственники, друзья, коллеги и знакомые занимали места в зрительном зале. Первые ряды нескольких секторов были заполнены. Когда внесли носилки с покойным, люди ручейком направились прощаться, и очень быстро возле тела образовалась гора красных гвоздик и роз. Многие пришедшие не могли сдержать слез.

Пришли два бывших министра культуры — Зиля Валеева и Айрат Сибагатуллин, возложили цветы и долго о чем-то беседовали с супругой покойного. Уже в конце панихиды появилась нынешний министр культуры Ирада Аюпова, которая молча оставила у ног Шарифуллина букет алых роз.

Рамиль Шарифуллин отметил, что Дамира Минхановича отличала «глубокая человечность, любовь и уважение к людям»

Как рассказала «Реальному времени» сноха покойного, скончался патриарх казанского цирка в больнице, куда был госпитализирован некоторое время назад. Не выдержало сердце.

Первым слово взял его сын, нынешний директор цирка Рамиль Шарифуллин. Он отметил, что Дамира Минхановича отличала «глубокая человечность, любовь и уважение к людям».

— Он находил общий язык с любым «этажом», был великим дипломатом. Учиться и учиться у этого человека. Все его болячки, в моем понимании, накопились оттого, что он очень любил свою работу, был фанатом своего дела. Всегда хочется стремиться быть похожим на него. Мне очень тяжко и грустно. Это не внезапная смерть, это заболевание, которое, к сожалению, его и унесло.

Сергей Беляков специально приехал из Москвы, чтобы отдать дань памяти своему другу

Соболезнования от московских коллег

Генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков специально приехал из Москвы, чтобы отдать дань памяти своему другу. Он рассказал, что ему трудно смириться с потерей, которая случилась вчера.

— Человек до своей последней капельки отдавал себя цирку, более 25 лет отработал в Казанском государственном цирке. При нем проходили великолепные гастроли всех мировых цирковых звезд. Дамир Минханович всем сердцем стремился к тому, чтобы здание Казанского цирка было отремонтировано. И это случилось, получилось. Он знал здесь каждый гвоздь, каждую труппу. Для моей семьи, компании «Росгосцирк», для всех людей, кто любит цирк, это невосполнимая утрата. Он всегда будет в наших сердцах — ярким, искренним, улыбчивым, добрым, чутким человеком.

По окончании гражданской панихиды помост развернули в сторону священной Каабы, как принято у мусульман, и Султан хазрат запел аят из Корана

Беляков также зачитал письмо-обращение к родственникам, друзьям и коллегам от руководителей Большого Московского цирка Аскольда и Эдгарда Запашных. В нем они выражали свои глубокие соболезнования, а также отмечали, что под руководством Дамира Шарифуллина Казанский цирк стал хранителем лучших цирковых традиций, с каждым годом повышался его престиж. «Детская цирковая школа, основанная под его началом, на протяжении многих лет дает возможность молодому поколению полюбить цирк и стать настоящими артистами, влюбленными в свою профессию», — отмечалось в письме.

По окончании гражданской панихиды помост развернули в сторону священной Каабы, как принято у мусульман, и Султан хазрат запел аят из Корана. «Бисмилляхи Рахмани Рахим», — возносился его красивый мелодичный голос к куполу цирка.

Далее он прочитал короткий джаназа-намаз, после чего под аплодисменты присутствующих покойного вынесли из здания.

«У него был большой талант любви к творческим людям»

Экс-министр культуры, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева в разговоре с «Реальным временем» отметила, что это большая потеря для республики, потому что огромный опыт Дамира Шарифуллина можно было передавать молодежи.



— Не так много людей в стране, которые четверть века руководили цирком. Это такое учреждение, где не только, как сейчас говорят, нужен менеджер, управленец, здесь очень нужен большой талант любви к творческим людям. И он у Дамира Минхановича, безусловно, был. Поэтому ему удавалось так долго оставаться не только надежным партнером такого государственного органа, как министерство, но он для тех, кто с ним работал, тоже был лидером, наставником и отцом, который мог выручить, похлопотать, помочь, поддержать. Творческим коллективом не так просто руководить. Только когда случаются такие совпадения.



Валеева отметила, что Шарифуллин никогда не беспокоил по мелочам, и в то же время она, будучи министром, всегда была в курсе того, чем живет цирк. Большая его заслуга в том, что он добился проведения реконструкции знакового для города здания.

— Он долго готовился к этому, очень много предварительной работы проводилось, при нем шел большой ремонт. Он всегда за это переживал, были времена, когда возможности не было, но готовность цирка к началу большой работы по капитальному ремонту была всегда. Это здание — оно же символическое для Казани. Поэтому сегодня среди тех, кто с ним прощается, много тех, кто в этом городе любит и почитает цирк, тех, кто водит сюда детей. Я увидела много как своих коллег, так и простых людей. Любимый цирк может состояться тогда, когда есть надежные профессионалы. А он, безусловно, относился к ним.



Айрат Сибагатуллин рассказал «Реальному времени», что давно знает Дамира Шарифуллина

Еще один бывший министр культуры РТ — директор Государственного музея-заповедника «Казанский Кремль» Айрат Сибагатуллин рассказал «Реальному времени», что давно знает Дамира Шарифуллина.



— Это человек очень порядочный, чистый, честный. Я никогда не видел злости на его лице, он всегда был добрым, спокойным. Это очень большая потеря для людей, которые его знали. Почему-то не хочется говорить о нем в прошедшем времени. Он с нами…

1 / 33 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов