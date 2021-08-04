В Татарстане старинные храмы превратили в коровники и склады зерна — делом занялась прокуратура

Информация о том, что в Спасском районе Татарстана в селах Танкеевка и Щербеть архитектурные памятники превратили в склады зерна и коровники, передана в районную прокуратуру для организации проверки. Об этом «Реальному времени» рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: t.me/arhitekturasi

Сообщение о том, что старинные храмы в Спасском районе республики используются в качестве складов и коровников, появилось в telegram-канале «Артитектурасы». Активисты отправили заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

— Случаи вопиющие и недопустимые. Храмы были закрыты ещё в советские годы. Села, где они возведены, малолюдны, но даже это не даёт право использовать бывшие храмы таким образом. Не говоря уже, что объекты культурного наследия охраняются законом. Ждём вмешательства государства, — говорится в сообщении канала.



Фото: t.me/arhitekturasi

Ход проверки находится на контроле прокуратуры РТ.

Татьяна Леухина