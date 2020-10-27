Альберт Анатольевич Ризванов

Общая информация

Родился 17 декабря 1974 года в Казани.

Образование



1995 г. — окончил с отличием Казанский Государственный Университет.

1995-2003 гг. — проходил обучение в аспирантуре Университета штата Невада, г.Рино, США.

Доктор биологических наук (2014 г.) доктор философии (Ph.D.) в области Клеточной и молекулярной биологии. (2003 г.). Профессор (2019 г.)

Трудовая деятельность

2003-2006 гг. — работал научным сотрудником в Университете штата Невада, г.Рино, США.

2006-2012 гг. — работа на на кафедре генетики биолого-почвенного факультета Казанского государственного университета.

2012-2013 г. — заместитель директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

2012-2014 г. — заведующий кафедрой генетики Казанского федерального университета (КФУ).

2016 г. — избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан (Отделение медицинских и биологических наук АН РТ, специальность «Клеточная биология»).

С 2016 г. — заместитель руководителя стратегической академической единицы «Трансляционная 7П медицина» и руководитель центра превосходства «Регенеративная медицина» в рамках программы повышения конкурентоспособности КФУ.

С 2019 г. — директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

Главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики, заведующий лабораторией OpenLab «Генные и клеточные технологии» института фундаментальной медицины и биологии, руководитель отдела поисковых исследований НОЦ фармацевтики КФУ.

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