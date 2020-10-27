Альберт Анатольевич Ризванов
Общая информация
Родился 17 декабря 1974 года в Казани.
Образование
1995 г. — окончил с отличием Казанский Государственный Университет.
1995-2003 гг. — проходил обучение в аспирантуре Университета штата Невада, г.Рино, США.
Доктор биологических наук (2014 г.) доктор философии (Ph.D.) в области Клеточной и молекулярной биологии. (2003 г.). Профессор (2019 г.)
Трудовая деятельность
2003-2006 гг. — работал научным сотрудником в Университете штата Невада, г.Рино, США.
2006-2012 гг. — работа на на кафедре генетики биолого-почвенного факультета Казанского государственного университета.
2012-2013 г. — заместитель директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.
2012-2014 г. — заведующий кафедрой генетики Казанского федерального университета (КФУ).
2016 г. — избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Татарстан (Отделение медицинских и биологических наук АН РТ, специальность «Клеточная биология»).
С 2016 г. — заместитель руководителя стратегической академической единицы «Трансляционная 7П медицина» и руководитель центра превосходства «Регенеративная медицина» в рамках программы повышения конкурентоспособности КФУ.
С 2019 г. — директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.
Главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики, заведующий лабораторией OpenLab «Генные и клеточные технологии» института фундаментальной медицины и биологии, руководитель отдела поисковых исследований НОЦ фармацевтики КФУ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Парижской Коммуны, д. 9.
- Телефон: (843) 293-43-07
- Email: Albert.Rizvanov@kpfu.ru
Дата последнего обновления: 27.10.2020